Giornata mondiale senza tabacco, le iniziative del Centro Antifumo Asl Taranto

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che ricorre ogni anno il 31 maggio, il Centro Antifumo del Dipartimento Dipendenze Patologiche ha avviato diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione circa i danni causati dal tabagismo e dalla dipendenza da nicotina. Sui canali social aziendali sarà diffuso un contributo video, nel quale i professionisti dell’equipe del Centro Antifumo spiegano come e perché accedere al servizio. Venerdì 31 maggio, inoltre, dalle 9 alle 12 gli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche di Taranto incontrano l’equipe “antifumo” in una mattinata studio di sensibilizzazione e informazione presso la sede accademica della Cittadella della Carità.

Dati epidemiologici dimostrano che la dipendenza da nicotina è in aumento, come la conseguente mortalità, ma l’incremento del numero di accessi ai servizi del Centro Antifumo raccontano che è in aumento anche il numero delle persone che prendono consapevolezza della problematica. Smettere di fumare è difficile; come indicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, la dipendenza è una malattia con andamento cronico recidivante e richiede un aiuto specialistico. Vi sono anche nuovi risvolti, come spiega Vincenza Ariano, direttrice del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Asl Taranto: «Il tabagismo è un problema sottovalutato anche a causa dell’avvento delle sigarette elettroniche che rappresentano, soprattutto per i giovanissimi, un elemento importante di progressione verso le sigarette con nicotina. Addirittura, la sigaretta elettronica e altri dispositivi similari sono diventati un’idea regalo diffusa tra gli adulti da fare ai giovani, con la convinzione di offrire loro un’alternativa “più sana” alla sigaretta con nicotina: nulla di più sbagliato».

Anche il Dipartimento di Prevenzione sostiene azioni di prevenzione per il fumo da tabacco tutto l’anno, attraverso il programma di promozione della salute. Il catalogo 2023/24 ha coinvolto circa 800 studenti delle scuole primarie e secondarie e durante il mese di maggio si sono svolte diverse manifestazioni finali, durante le quali gli studenti hanno condiviso con le famiglie e i docenti i risultati dei programmi svolti.

Il fumo rappresenta una causa prevenibile di malattia e morte prematura, documentata in tutto il mondo quale causa di patologie cardiovascolari e neoplastiche dell’apparato respiratorio. Il danno da fumo diretto è responsabile di 8 milioni di morti all’anno; l’esposizione al fumo passivo causa 1 milione di decessi annui. Il fumo da tabacco è responsabile del 71% delle neoplasie polmonari, del 42% delle BPCO (broncopneumopatie croniche ostruttive) e del 36% delle altre patologie a carico dell’apparato respiratorio. Il danno è correlabile con la dose di esposizione e la durata del fumo, ed è un danno di tipo cumulativo.

Nel caso di queste patologie, la cessazione del fumo da sigaretta è fondamentale e costituisce la principale terapia dei pazienti che hanno affezioni respiratorie.

La dipendenza da tabacco è una vera e propria malattia che agisce a livello di sistema nervoso centrale. Il soggetto che ha una dipendenza da tabacco non può smettere di fumare per sola volontà. Nella dipendenza, infatti, intervengono anche alcuni meccanismi neurobiologici che condizionano la voglia di fumare e la ricaduta, anche dopo periodi di astinenza prolungati. Chi desidera intraprendere un percorso di disassuefazione dal fumo può rivolgersi al Centro Antifumo del Dipartimento Dipendenze Patologiche, che è un riferimento provinciale. Presente in Asl Taranto dal 2016, il Centro opera con un’equipe multidisciplinare dedicata alla presa in carico, prevenzione, diagnosi e cura dei problemi legati alla dipendenza da tabagismo. L’accesso al Centro Antifumo è aperto, senza necessità di prescrizione medica, è sufficiente prenotarsi e non vi sono liste d’attesa. I servizi offerti dal centro si articolano su due piani: un ambulatorio di secondo livello che offre la presa in carico personalizzata della persona, e l’attivazione di corsi, finalizzati alla smoking cessation, che il Centro propone periodicamente nei quali, attraverso l’esperienza del gruppo, si attua un percorso che porta all’astensione da fumo.

Il contributo video è disponibile sui canali social di Asl Taranto (YouTube, Facebook, Instagram) a partire da venerdì 31 maggio.

Il Centro Antifumo è sito a Taranto, presso la sede del Dipartimento Dipendenze Patologiche in via Ancona. Contatto email: serd.centroantifumo@asl.taranto.it