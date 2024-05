Giochi del Mediterraneo, otto scuole concedono loro palestre per allenamenti

È in essere un accordo verbale tra la Provincia di Taranto ed il comitato per i Giochi del Mediterraneo per l’utilizzo di alcune palestre scolastiche da parte degli atleti che concorreranno nel 2026.

Gli istituti scolastici in questione sono:

I. I. S. S. “A. Pacinotti”

Plesso Fermi I.T.T “A.Pacinotti”

I.P.S. “F.S. Cabrini”

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno

Liceo Scientifico “G. Battaglini” – ITES “Pitagora”

I. I. S. S. “Liside”

I. I. S. “Principessa Maria Pia”

Istituto Tecnico Industriale “E. Amaldi” di Statte

Le strutture sportive saranno riqualificate con una parte dei fondi per i Giochi del Mediterraneo. In particolare, di parla di 6 milioni di euro per rimettere a nuovo palestre che, dopo il 2026, potranno essere utilizzate dagli studenti.

Da parte degli uffici tecnici della Provincia di Taranto (da cui dipende l’edilizia scolastica) c’è tutta la disponibilità a firmare una convenzione ed iniziare i lavori per dare il giusto supporto ai Giochi del Mediterraneo e per migliorare la fruizione delle palestre da parte degli studenti nelle scuole del territorio ionico.

“Un grande lavoro sinergico tra la Provincia di Taranto ed il comitato dei Giochi del Mediterraneo 2026. Grazie a questo contributo professionale degli uffici tecnici dell’ente provinciale gli atleti avranno delle strutture sportive adatte per i loro allenamenti”, ha dichiarato il Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci.