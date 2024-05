Festa Nazionale del Pane Fresco artigianale 2024

Dal 29 maggio al 1 °giugno si terrà la Festa Nazionale del Pane Fresco in tutta Italia. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione viene realizzata dalla Federazione Italiana Panificatori con il patrocinio e la collaborazione attiva della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) grazie ad un protocollo d’intesa triennale sottoscritto da LILT e Federazione finalizzato a promuovere corretti stili alimentari e di vita ed in funzione preventiva antitumorale.

Nei panifici aderenti, nei quali i panificatori offriranno piccole degustazioni dei propri prodotti freschi, saranno presenti anche i volontari della LILT che sensibilizzeranno i cittadini sulle tematiche del benessere e della prevenzione collegati agli stili di consumo degli alimenti. Con il motto “Ogni giorno dal tuo fornaio, una fetta di salute” e all’insegna della prevenzione a tavola, che mette al centro il ruolo fondamentale di uno stile nutrizionale sano, naturale e consapevole nonché del ruolo essenziale che in esso gioca il pane fresco, si realizzeranno in questi giorni iniziative anche diverse tra loro, che vanno dagli assaggi di pane e prodotti di pasticceria e focacceria, alle merende fresche di giornata sane e ideali per i ragazzi.

“Prevenire è vivere. Non smetterò mai di ricordarlo. È per questa ragione – sottolinea il presidente della LILT Francesco Schittulli – che bisogna investire soprattutto nella prevenzione primaria. Un’alimentazione sana e corretta, unita all’attività fisica ed evitando fumo ed alcol, sono la prima forma di prevenzione che ciascuno di noi più mettere in atto per prevenire i tumori. Il consumo di alimenti genuini come lo è il pane fresco ed artigianale, insieme a frutta e verdura di stagione – prosegue il professor Schittulli, senologo e chirurgo oncologo – sono alla base della dieta mediterranea italiana, che dal 2010 è stata riconosciuta all’interno del patrimonio immateriale dell’umanità per la sua importanza per la nostra salute”.

Ove possibile, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, verranno anche organizzate visite e dimostrazioni nei laboratori per scoprire i segreti di questa arte millenaria. Dunque una grande festa che celebra il pane fresco artigianale italiano, prodotto identitario della cultura italiana ed elemento basilare della storia dell’uomo.