Azzaro: “Taranto è ufficialmente nella rete Eurocities/MUFPP”

Sostenibilità e politiche alimentari, Taranto è ufficialmente nella rete Eurocities/MUFPP. Azzaro: “La transizione avviata dall’Amministrazione Melucci è modello di sviluppo per le comunità europee”

Una delegazione del Comune di Taranto guidata dal vicesindaco e assessore a Sviluppo Economico, Turismo e Sport, Gianni Azzaro, è presente a Varsavia in occasione dell’iniziativa realizzata e promossa da Eurocities, dal titolo “Innovation and resilience for urban food system”, per la firma del “Milan Urban Food Policy Pact.” Un suggello prezioso che vede il capoluogo ionico entrare a far parte della rete più importante di città europee attive nell’applicazione di un piano di transizione significativo per quanto riguarda la sostenibilità alimentare: è un impegno che permetterà a Taranto di mettere in atto nuove strategie per garantire cibo sano e accessibile, evitando sprechi, in un’ottica di equità, resilienza e sostenibilità.

«Con questa firma consolidiamo un impegno nato anni fa sotto impulso del sindaco Rinaldo Melucci: stringiamo ulteriori relazioni di valore con capitali e città europee dedite alla transizione e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità – ha dichiarato il vicesindaco – il piano di transizione giusta “Ecosistema Taranto” contiene un vasto programma di politiche e iniziative legate all’attuazione di buone pratiche alimentari, parte fondamentale, inoltre, del nostro percorso per traguardare gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Anche in questo campo, complesso e laborioso, la nostra città emerge come realtà solida, esempio di qualità e innovazione, a partire dal progetto “FoodShift2030” avviato con CIHEAM Bari per la redazione del “Piano strategico per la transizione alimentare nella Città di Taranto”. Continueremo con passione a fare la nostra parte, valorizzando l’esperienza di Taranto e del territorio ionico all’interno del grande network di Eurocities.»