Al Liceo Battaglini di Taranto una Giornata di sensibilizzazione sulla Non Violenza

Oggi, presso il Liceo scientifico Battaglini di Taranto, si è tenuto un importante evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Presenti all’incontro il Presidente dell’Associazione Stella Maris Nicola Melucci, Mauro Tatulli, Shopping Center Manager del Centro Commerciale Porte dello Jonio, Gianna Cavallo, componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, ed Elio Dalto, fondatore del progetto di orientamento post diploma “Lo Studente Taranto 2024”. La Prof.ssa Patrizia Arzeni, dirigente scolastica, ha accolto gli ospiti.

Il fulcro dell’evento è stata la consegna di un libricino composto dalle poesie degli studenti del Battaglini, partecipanti all’iniziativa “Perseveriamo Scegliendo la Non Violenza”. La Prof.ssa Arzeni ha espresso gratitudine verso i partecipanti, sottolineando l’importanza di questi incontri per aiutare i giovani a comprendere la gravità della violenza di genere. Ha inoltre ribadito l’impegno della scuola nel coinvolgere il territorio, offrendo agli studenti una visione più ampia della società attuale.

Mauro Tatulli ha ringraziato la Preside per la collaborazione, sottolineando che il Centro Commerciale Porte dello Jonio mira a interagire con il territorio, fungendo non solo da area commerciale ma anche da agorà per la comunità.

La Prof.ssa Marzia Cuppone del Battaglini ha ringraziato gli intervenuti e ha introdotto in primis Gianna Cavallo che ha rivolto un messaggio agli studenti, evidenziando l’importanza della lotta contro la violenza di genere e illustrando l’impegno dell’Associazione Stella Maris nella tutela delle donne. Ha lodato il lavoro dei ragazzi nella creazione delle poesie, che sono state raccolte nel libricino. Tra queste, la poesia “Donna” di Zito Cataldo Gianmarco è stata premiata per il suo particolare significato.

Successivamente il Dr. Elio Dalto, organizzatore di “Lo Studente Taranto 2024” e moderatore dell’evento. Dalto ha parlato dell’importanza della comunicazione, dell’uso consapevole dei social media e della necessità di combattere qualsiasi forma di abuso.

La manifestazione si è conclusa con la distribuzione dei libricini agli studenti, lasciando un forte impatto sulla consapevolezza dell’importanza di combattere la violenza di genere.