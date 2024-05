Convegno internazionale sulla tutela dei cavallucci marini e dei pesci ago

Il Mar Piccolo di Taranto ospita una delle più vaste ed importanti popolazioni di cavallucci marini europei (Hippocampus guttulatus e H. hippocampus) e di pesci ago dell’intero bacino del Mediterraneo.

Tuttavia, a causa della co-occorrenza di fattori ambientali ed antropici le popolazioni di questi pesci carismatici mostrano chiari segni di sofferenza sia in Italia sia nel resto del mondo. La pesca rappresenta sicuramente una delle minacce più gravi per questi esemplari che hanno caratteristiche tali (come, ad esempio, la scarsa capacità natatoria) da renderli estremamente vulnerabili.

In linea con l’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 il Comune di Taranto, in stretta collaborazione con l’Università di Bari e il CNR-IAS di Palermo, ha intrapreso un percorso di tutela della biodiversità marina ed in particolare della popolazione dei singnatidi del Mar Piccolo, individuando modalità innovative di gestione della fascia costiera e supportando l’approfondimento scientifico. In questo contesto il Comune di Taranto organizza il convegno internazionale “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI SINGNATIDI IN EUROPA”, nell’ambito del Festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile organizzato a livello nazionale da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Il convegno internazionale che si terrà il 17 maggio a partire dalle ore 09.00, in via Duomo 259, presso il Dipartimento Jonico – Aula 4, vede la partecipazione dei più importanti esperti mondiali del settore e sarà un’occasione unica per raccontare e confrontare, partendo dai progetti che vedono coinvolto il territorio tarantino, le più importanti best practice realizzate in Europa e nel Mondo, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione di questi iconici pesci.