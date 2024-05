Provincia di Taranto: esito controlli vigilanza straordinaria e d’istituto

Nel corso delle giornate prossime alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, anche con il supporto dei Militari del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, hanno effettuato diversi controlli nei comuni di Taranto, Manduria, Martina Franca e Castellaneta, sia in ambito di vigilanze straordinarie che nel corso di normale attività d’istituto, nei settori di autolavaggi, negozi di parrucchieri, edilizia e ristorazione, nelle cui circostanze numerose risultavano le irregolarità presenti nelle aziende ispezionate.

Infatti, all’esito delle verifiche eseguite, sono state controllate 11 imprese risultate tutte irregolari, per un totale di 40 lavoratori controllati, di cui 7 risultavano essere occupati in nero e 15 in violazione di norme giuslavoristiche e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente sospensione dell’attività per 3 delle aziende in argomento.

Deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, 12 persone titolari di aziende e ritenute responsabili di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché contestate in totale circa 124.000 euro di ammende e 33.000 euro di sanzioni amministrative.