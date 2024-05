Taranto: Una Strada Diversa entra nel PD

Una Strada Diversa entra nel Partito Democratico con tutti i suoi Rappresentanti Istituzionali nel territorio di Taranto (un Sindaco, tre Assessori e diversi Consiglieri Comunali presenti in svariati Comuni della provincia, a partire dalla città di Taranto).

Questo è l’annuncio che Luca Delton, coordinatore di Una Strada Diversa, insieme ai componenti del movimento politico, hanno dato oggi, alla presenza di Elly Schlein, collegata da remoto, di Anna Filippetti, Domenico De Santis, Segretari Regionale e Provinciale del PD, e del Deputato Ubaldo Pagano.

Delton afferma che “si completa un percorso cominciato con il sostegno alla candidatura di Elly Schlein durante la fase congressuale del Partito Democratico. È partito un nuovo corso, nel quale bisogna conservare con cura il tanto che c’è di buono nel Partito, provando allo stesso tempo a cambiare ciò che va cambiato. Portiamo in dote il nostro vissuto, il nostro entusiasmo e la pratica che abbiamo fatto vivere in questo territorio negli ultimi quattro anni. La buona politica può vivere, vincere e governare bene anche nel nostro territorio.”

Ha poi preso la parola, collegata da remoto, la Segretaria nazionale Elly Schlein che ha affermato “sono molto contenta e commossa di questo momento. È per questo che abbiamo iniziato il percorso di rinnovamento e cambiamento del Partito Democratico. Con Una Strada Diversa ci conosciamo da tanto e sono persone che animano con grande passione e competenza il dibattito nella Provincia di Taranto.

Ci siamo incrociati molto tempo prima che io immaginassi di candidarmi e poi vincere le primarie del PD e per me questo momento indica, quindi, una chiusura del cerchio.

Stiamo lavorando per dare una linea chiara a questo partito che sia comprensibile, vicina ai bisogni delle persone, che affondi le radici nei diritti fondamentali scritti nella nostra Costituzione. A partire da questo nucleo di valori comuni vedo una continuità nel lavoro da fare insieme e che oggi porta Una Strada Diversa a questo importante passo di cui sono profondamente grata.

Sono stata eletta per cambiare questo partito conservando quanto ed il tanto di buono già presente nel Partito. Da sola non ce l’avrei mai potuta fare, c’è bisogno di tutta la passione dei nostri militanti e di aprire porte e finestre per far entrare energie fresche e positive come quelle rappresentate dagli attivisti e rappresentanti istituzionali di Una Strada Diversa”

La segreteria nazionale ha quindi ringraziato Anna Filippetti ribadendo di essere saldamente al suo fianco e di essere contenta di vederla lavorare insieme alle nuove forze di cui il Partito Democratico di Taranto si è dotato.

Per Anna Filippetti “con oggi si completa il percorso che ha visto Una Strada Diversa partecipare alla fase congressuale del PD, un percorso che continua e si rafforza con il loro ingresso organico e quindi all’interno di tutte quelle regole e relazioni di un grande partito plurale”

Il Segretario regionale De Santis ha aggiunto: “per la nostra comunità è una giornata importante. L’ingresso del movimento politico Una strada diversa all’interno della comunità del partito democratico segna un momento di grande gioia e arricchimento. Con il loro ingresso si completa un percorso cominciato nella fase congressuale che ha portato alla vittoria di Elly Schlein.

Una strada diversa decise di partecipare al nostro congresso nazionale con l’impegno di aderire al nostro partito. Oggi questo impegno si è concretizzato arricchendo la nostra comunità di nuove energie composte da militanti, amministratori, sindaci capaci e motivati. Il Pd ionico ha intrapreso da tempo un percorso di rinnovamento e di apertura a tutte quelle personalità che si riconoscono nei nostri valori. Con emozione ed entusiasmo, insieme alla nostra segretaria nazionale, dò loro il mio benvenuto”