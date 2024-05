Nuovi tronchi idrici e fognanti, presto la ripresa dei lavori

Procedure di usucapione avviate, problematiche risolte e prossima ripresa di tutti quei lavori che erano stati interrotti in alcune vie cittadine periferiche. È il risultato dell’intesa che, raggiunta fra Autorità Idrica Pugliese ed il Comune di Taranto, produrrà indiscussi benefici a vantaggio della comunità.

L’accordo tra le parti ha consentito di programmare il riavvio di importanti interventi infrastrutturali che, consistenti nell’installazione di nuovi tronchi idrici e fognanti, garantiranno un miglioramento significativo nella qualità della vita dei cittadini delle aree interessate. Questo risultato condiviso è frutto di un dialogo costruttivo e di un impegno comune finalizzato ad assicurare una soluzione equa e rapida che potrà permettere il completamento di opere necessarie per la riqualificazione di aree urbane che insistono soprattutto fra Lama, San Vito e Talsano.

Grazie alle attività dell’Amministrazione Melucci, che ha avviato un percorso di acquisizione al patrimonio dell’Ente civico di numerose strade rientranti nel proprio ambito, gli interventi ora potranno procedere speditamente verso il loro completamento dopo che erano stati sospesi a causa di complesse questioni burocratiche. Infatti, l’attività acquisitiva in corso di definizione consentirà di accertare la titolarità delle arterie interessate dai lavori agevolando tutte quelle procedure che potranno dare via libera ad opere infrastrutturali necessarie per assicurare ai cittadini servizi primari.

Evidenziato che gli interventi hanno come obiettivo quello di fornire alla popolazione un accesso all’acqua più efficiente e una rete fognaria adeguata, elementi essenziali per la salute pubblica ed il welfare, va detto che l’intesa raggiunta è anche un esempio di trasparenza e collaborazione tra enti pubblici, che hanno lavorato insieme per superare gli ostacoli e raggiungere un obiettivo comune. “Ringrazio l’impegno della Direzione Lavori Pubblici e quello degli uffici competenti della AIP e dell’AQP per il risultato raggiunto”, le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci.