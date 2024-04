Il FISA DAY a Taranto: Acque Sicure 2024 – Scopri il Mondo del Soccorritore Acquatico con la FISA

Taranto si prepara ad accogliere un evento straordinario che non potete assolutamente perdere! Domenica 28 Aprile, a partire dalle ore 09:00, presso lo splendido stabilimento balneare del SUN BAY, in Via Lido Bruno 82, si terrà il FISA DAY, un’occasione unica per immergersi nel mondo affascinante del soccorso acquatico e scoprire le incredibili opportunità offerte dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA).

L’evento, aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, dagli esperti della cinofilia ai neofiti, si propone di fornire un’esperienza formativa, ludica, informativa, divulgativa e culturale. La FISA, ente nazionale di formazione riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sarà rappresentata dal delegato provinciale, il Maestro di Salvamento Dott. Cosimo Menza, un’autorità nel settore.

Negli anni, la FISA ha fatto grandi progressi nel campo della formazione nel salvamento acquatico, del soccorso terrestre, della sicurezza, della protezione civile e della salvaguardia ambientale. Grazie all’inserimento di figure altamente qualificate e programmi innovativi, la Federazione ha conquistato maggiore professionalità tecnico-scientifica. Ha sviluppato scuole federali e settori specifici, come il soccorso con droni e la cinofilia, l’assistenza ai bagnanti e il soccorso con motonautiche, per formare soccorritori professionisti in grado di prevenire, evitare e intervenire con tempestività in caso di emergenza.

L’obiettivo principale del FISA DAY è promuovere un’ampia attività sociale finalizzata alla salvaguardia della vita in tutte le sue forme: umana, animale e ambientale. Durante la giornata, avrete l’opportunità di assistere a dimostrazioni dal vivo delle varie discipline, comprese le tecniche di salvataggio e di primo soccorso, condotte da soccorritori qualificati della FISA. Sarà un’esperienza coinvolgente e emozionante per tutta la famiglia!

I più piccoli potranno partecipare al FISA Baby Rescue, un programma dedicato a loro che offrirà una giornata ricca di divertimento ed emozioni. Saranno organizzati laboratori ludico-educativi che insegneranno loro l’importanza della sicurezza in acqua e del salvataggio, attraverso giochi e attività pratiche. Saranno guidati da istruttori esperti e apprenderanno le basi fondamentali per godersi il mare in modo sicuro.

Non perdete l’opportunità di partecipare al FISA DAY a Taranto! È l’evento perfetto per scoprire il mondo affascinante del soccorso acquatico e conoscere da vicino le iniziative della Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Portate tutta la famiglia e trascorrete una giornata indimenticabile all’insegna dell’apprendimento, del divertimento e della consapevolezza dei temi legati alla sicurezza in acqua. Vi aspettiamo numerosi il 28 Aprile presso il SUN BAY, Via Lido Bruno 82, per vivere un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti!