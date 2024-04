PNRR, giunta approva 71 borse di studio aggiuntive per medici di medicina generale

La Giunta ha deliberato ieri il finanziamento di 71 borse di studio aggiuntive per il concorso di ammissione dei medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2023/2026, con fondi Pnrr, in modo da aggiungere specialisti nel settore dei medici di base che rileva carenze per i pensionamenti.

Infatti sono già stati approvati i bandi per l’ammissione di: 226 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024; 201 medici per il triennio 2022/2025; 181 medici per il triennio 2023/2026.

Ieri è stato deciso che 71 borse di studio siano finanziate con risorse assegnate dal D.M. “Salute”, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr.).

Per ciascun ciclo, alla Regione Puglia è stata attribuita la somma di 2.681.512 euro a copertura delle borse aggiuntive PNRR rispetto a quelle finanziate con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale. E’ in corso l’attività di monitoraggio e rendicontazione della misura in esame di concerto con il Ministero della Salute -Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR. L’ individuazione dei singoli beneficiari della misura potrà avvenire solo dopo la conclusione dei corsi triennali di formazione in Medicina Generale.

La decisione è nell’ambito della realizzazione dell’intervento previsto dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2. Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” – Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione in medicina generale”. Le borse di studio per i MMG sono comunque finanziate prevalentemente dal Fondo Sanitario Nazionale e, in quota parte, dal Pnrr.