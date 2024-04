Festa degli Aquiloni il 25 Aprile 2024 a Castellaneta Marina

L’Associazione Visit Terra delle Gravine di Castellaneta, in collaborazione con l’Associazione Amici del Vento e Il Team Via con Il Vento, organizza la 1a edizione della Festa degli Aquiloni che si terrà a Castellaneta Marina presso Lido Paradiso giorno 25 aprile 2024 dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Castellaneta, intende promuovere il turismo ecologico e della creatività ecosostenibile per un dialogo tra cielo e terra che regala emozioni a grandi e bambini.

Questa è la prima edizione di quello che sarà un appuntamento annuale della Terra delle Gravine di un festival della fantasia, è una festa gioiosa e creativa che accende e colora il cielo di Castellaneta Marina rispettando il dedicato ecosistema della duna costiera.

La manifestazione prevede spettacoli di aquiloni artistici, etnici, storici, e giganti con acrobazie aere a ritmo di musica, con performance multidisciplinari di teatro, danza e circo.

Il ricco programma prevede le esibizioni di volo libero con propri aquiloni, gli emozionanti voli dei giganti del cielo con delle vere opere d’arti del vento, i laboratori dedicati ai bambini, momenti di animazione con tecniche di volo a loro dedicati, per finire con l’esibizione degli aquiloni acrobatici alle ore 16,00 e a seguire lo spettacolo di speciali aquiloni dedicato alle frecce tricolori in occasione della giornata della Festa della Liberazione.

L’evento vedrà la partecipazione di diversi team degli amanti dell’arte del vento provenienti da diverse regioni del Sud Italia che, per l’occasione, hanno deciso di adottare tutti il motto “We Are The Rainbow” scegliendo colori dell’arcobaleno per l’allestimento del villaggio del vento che dedicano alla pace fra uomo e ambiente, ma anche alla pace nel Mondo, visto i numerosi eventi di guerra.

Questa speciale festa di primavera vuole celebrare la sostenibilità in ambiente stimolante come quello delle spiagge di Castellaneta Marine che promuove il benessere fisico e mentale, attraverso la creatività, il gioco e lo spettacolo degli stupendi aquiloni.

Inoltre presso il Lido sarà disponibile sia un menu turistico presso il ristorante che una apposita area allestita per consumare food d’asporto per dare la possibilità di trascorrere l’intera giornata all’aperto e con la vista sul mare.