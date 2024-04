Assunzioni Sanitaservice, Fials Taranto: necessari urgenti chiarimenti

La Giunta regionale con una delibera di ieri ha approvato 895 assunzioni nelle Sanitaservice della Regione Puglia, destinando solo 56 assunzioni a Taranto. Il piano assunzionale ha previsto 56 assunzioni per Taranto, 97 per il Policlinico di Bari, 113 per Lecce, 117 per la BAT, 46 per Foggia, 56 per Brindisi e 390 per la ASL Bari.

Il Segretario Generale della FIALS Taranto, Emiliano Messina, ricorda che 40 assunzioni nel SET 118 della Sanitaservice di Taranto erano state già approvate e autorizzate nel business plan del processo di internalizzazione che si completato a maggio 2023, pertanto non si comprende come possano essere autorizzate solo 56 assunzioni complessivamente alla provincia di Taranto. Preso atto dei dati resi pubblici con la delibera di Giunta regionale di ieri – evidenzia Emiliano Messina – abbiamo subito richiesto un incontro al Direttore Generale della ASL Taranto e all’Amministratore Unico della Sanitaservice, Giuseppe Pulito.

Vogliamo vederci chiaro – rimarca Emiliano Messina – le assunzioni non coprono nemmeno i pensionamenti e le dimissioni, se solo consideriamo che da quando si è internalizzato il supporto informatico/ICT vi sono state almeno 10 dimissioni, per non contare i pensionamenti nel servizio di ausiliariato. Abbiamo numerosi lavoratori part-time che attendono da tempo un incremento del monte lavorativo con estensione del rapporto di lavoro a tempo pieno – sottolinea il numero uno della FIALS, Emiliano Messina – ad essere interessati sono soprattutto i lavoratori del CUP e gli ex Eureka e il Girasole.

Vogliamo comprendere la reale richiesta presentata da ASL Taranto e Sanitaservice alla Regione e le conseguenti autorizzazioni concesse dalla Giunta regionale – rende noto Emiliano Messina – è opportuno rendere chiaro e trasparente a tutti i criteri adottati e le modalità di ripartizione delle assunzioni tra le province. Come FIALS abbiamo già avviato le procedure di mobilitazione del personale, se non riceveremo risposte soddisfacenti, sarà una stagione di dura lotta – conclude il Segretario Generale della FIALS Taranto, Emiliano Messina.