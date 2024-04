Altri 23 neo infermieri a Taranto

Quella di venerdì 19 aprile è stata una sessione di laurea in infermieristica speciale presso la sede del Polo universitario Cittadella della Carità. 23 gli studenti che hanno conseguito il titolo, per la soddisfazione anche del presidente dell’OPI di Taranto, Pierpaolo Volpe, ma ciò che ha davvero emozionato riscaldando i cuori di tutti i presenti nell’Aula Magna è stato il conferimento della laurea alla memoria di Nicola De Quarto, aspirante infermiere strappato alla vita da un terribile male.

La Commissione, con in testa la prorettrice dell’Uniba Grazia Paola Nicchia, in un momento di grande gioia e commozione, ha voluto ricordare Nico, come lo chiamavano tutti, uno studente modello che non ha mai smesso di studiare e sostenere esami neanche quando il suo corpo era stato già devastato dalla malattia e dalle terapie.

Nella fase più dura del suo calvario aveva superato brillantemente anche l’esame di anatomia, inseguendo quel sogno di diventare infermiere che, purtroppo, non è riuscito a realizzare. Ma così come sottolineato in aula, Nico ha lasciato un’impronta indelebile sulla comunità universitaria di infermieristica per la sua dedizione agli studi, l’entusiasmo e il coraggio mostrati quotidianamente, che fanno di Nico un esempio per tutti.

Toccante l’intervento della prof.ssa Mariasevera Di Comite che ha speso parole meravigliose per il giovane studente prematuramente scomparso e animato dal desiderio di diventare un professionista della salute. Un lungo applauso ha accompagnato la consegna ai familiari di Nico della laurea d’onore, quel titolo che sarà suo e di cui sarà orgoglioso anche da lassù. Intanto, il presidente dell’OPI Taranto, Pierpaolo Volpe, si congratula con tutti i 23 neo laureati in infermieristica, facoltà quella tarantina sempre molto ambita a dimostrazione dell’impegno profuso dai docenti, dalla ASL Taranto e dal personale incardinato nel Corso di laurea.

Le tesi discusse nella mattinata di venerdì 19 aprile hanno affrontato tutte le innovazioni in atto nel SSN e il ruolo centrale della professione infermieristica in ogni articolazione del sistema salute.