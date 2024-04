Svolta Liberale critica il depotenziamento della Strada Regionale 8

“Svolta Liberale”, con il suo continuo impegno politico nella tutela e nello sviluppo del territorio di Taranto, esprime il proprio disappunto riguardo al recente depotenziamento della Strada “Regionale 8”, conosciuta come “Talsano-Avetrana”.

Nonostante il Presidente della Provincia e Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, abbia applaudito all’arrivo dell’autorizzazione definitiva da parte della Regione Puglia, “Svolta Liberale” non condivide lo stesso entusiasmo.

Sebbene accogliamo in parte lo sblocco dell’autorizzazione, occorre sottolineare che essa è arrivata con notevole ritardo ed anche dopo le nostre prese di posizione. Inoltre, siamo costernati dal fatto che proprio la Regione Puglia, con il buon Presidente Emiliano, evidentemente non amante del nostro territorio, abbia de finanziato e ridotto l’opera pubblica da quattro a due corsie.

La “Regionale 8” era stata originariamente concepita e pianificata come una strada a quattro corsie, ma il Presidente Emiliano ha deciso di dirottare i finanziamenti destinati a questa opera strategica verso altri territori pugliesi, penalizzando ulteriormente la nostra città. La stessa Tangenziale Sud, arteria in fase di costruzione, dallo svincolo Gennarini fino al Cimitero di Talsano è stata ridimensionata a sole due corsie. Una strada a sole due corsie non potrà garantire lo sviluppo infrastrutturale che Taranto e la Provincia si aspettavano e non consentirà d il raggiungimento agevole delle strutture ricettive presenti nell’Isola Amministrativa di Taranto.

Inoltre, una strada a due corsie rappresenta un pericolo per gli utenti che la percorrono, come dimostra la strada adiacente al nuovo Ospedale San Cataldo, che rimane estremamente rischiosa da percorrere. Le infrastrutture svolgono un ruolo cruciale nel determinare la crescita e lo sviluppo di un territorio, e pertanto ci aspettavamo che la “Regionale 8” non venisse depotenziata.

Invece di festeggiare, ci saremmo aspettati che il Sindaco Melucci si schierasse a difesa della nostra comunità. Sembra invece che, essendo sprovvisto di risultati amministrativi significativi, si accontenti delle briciole lasciate dalla Regione Puglia. Infatti nei prossimi Consigli Comunali proprio il Sindaco Melucci porterà in approvazione la Variante da quattro a due corsie. La nostra battaglia non terminerà qui. Intendiamo coinvolgere il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, affinché con la sua tenacia riesca a ottenere il finanziamento completo dell’opera come originariamente concepita.

Negli anni passati, i tecnici del Comune di Taranto, insieme ai Comuni costieri, hanno lavorato e prodotto le varianti urbanistiche necessarie proprio per realizzare la “Regionale 8” a quattro corsie mentre oggi si vuole stravolgere tutto. Basti pensare che la carreggiata Avetrana – San Pancrazio, strada alla quale si congiungerà la “Regionale 8” è un’arteria a quattro corsie che rende appetibili quei territori mentre, la nostra Provincia ancora una volta pagherà il dazio, a causa di una politica miope dalla quale prendiamo nettamente le distanze.

Solo un’infrastruttura a quattro corsie avrebbe garantito uno sviluppo adeguato e creato le condizioni per un futuro migliore, offrendo opportunità, connessioni e miglioramenti nella qualità della vita per le generazioni presenti e future. “Svolta Liberale” continuerà a lottare per la tutela e lo sviluppo del nostro territorio, affinché le decisioni politiche riflettano le reali esigenze della comunità di Taranto.”

Nota dei consiglieri comunali Francesco Cosa, Walter Musillo e Cosimo Festinante.