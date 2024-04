La Regionale 8: Battuta d’Arresto per lo Sviluppo di Taranto

Nel cuore della provincia di Taranto, la Regionale 8, nota anche come “Talsano-Avetrana”, era destinata a diventare un’arteria cruciale per la crescita del territorio. Tuttavia, le recenti azioni della Regione Puglia, guidata dal Presidente Emiliano, hanno suscitato profonda preoccupazione e delusione in “Svolta Liberale”, il movimento politico impegnato nella tutela e nello sviluppo di Taranto.

Nonostante l’arrivo dell’autorizzazione definitiva da parte della Regione Puglia, accolta con entusiasmo dal Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, “Svolta Liberale” non condivide lo stesso sentimento. Sebbene il via libera rappresenti un passo avanti, il movimento evidenzia il notevole ritardo con cui è arrivato, sottolineando anche le proprie precedenti prese di posizione a riguardo.

La delusione di “Svolta Liberale” si amplifica ulteriormente quando si scopre che la Regione Puglia, sotto la guida del Presidente Emiliano, ha deciso di depotenziare l’opera, riducendola da quattro a sole due corsie. Questa decisione, giudicata “miope” dal movimento, penalizza gravemente il territorio di Taranto, privandolo delle infrastrutture necessarie per uno sviluppo adeguato.

Anche la Tangenziale Sud, in fase di costruzione, non è stata risparmiata dal ridimensionamento, con la tratta dallo svincolo Gennarini al Cimitero di Talsano limitata anch’essa a due corsie. Una scelta che, secondo “Svolta Liberale”, compromette l’efficienza della rete stradale e mette a rischio la sicurezza degli utenti, come dimostrato dalla strada adiacente al nuovo Ospedale San Cataldo.

Il movimento politico ritiene che le infrastrutture svolgano un ruolo cruciale nel determinare la crescita e lo sviluppo di un territorio. Pertanto, si sarebbe aspettato che il Sindaco Melucci, anziché festeggiare, si schierasse a difesa della comunità tarantina, opponendosi al depotenziamento della Regionale 8.

“Svolta Liberale” non intende arrendersi e annuncia il proprio impegno per riportare la Regionale 8 al suo progetto originario, con quattro corsie. Il movimento prevede di coinvolgere il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, affinché, con la sua determinazione, riesca a ottenere il finanziamento completo dell’opera.

La battaglia di “Svolta Liberale” non si ferma qui. Il movimento continuerà a lottare per la tutela e lo sviluppo del territorio di Taranto, affinché le decisioni politiche riflettano le reali esigenze della comunità e offrano opportunità, connessioni e miglioramenti nella qualità della vita per le generazioni presenti e future.