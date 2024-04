Aigi: Mcc pronta a riconoscere il credito vantato nei confronti di AdI SpA

“Aigi ha raggiunto un importante risultato sul fronte del recupero dei crediti vantati dalle imprese dell’indotto ex Ilva. Dal confronto tenutosi in data odierna con i Responsabili dell’Istituto Bancario Medio Credito Centrale, è emersa la netta volontà da parte di questi ultimi nel voler supportare le aziende dell’indotto, così come previsto dal dl n.9 del 2 febbraio 2024 poi confluito nella legge n. 28 del 15 marzo scorso.

Secondo quanto emerso dal confronto di oggi, Mcc è pronta a riconoscere il credito vantato nei confronti di Acciaierie d’Italia SpA quale “credito non pregiudizievole” includendo così anche le piccole e medie imprese non rientranti nel capitolo del fatturato pregresso AdI negli ultimi 5 anni di esercizio pari e/o superiore alla soglia del 35%.

Inoltre, Mcc valuterà anche le aziende che hanno maturato un fatturato AdI al di sotto di questa soglia. Aigi è riuscita, inoltre, ad ottenere l’abbassamento della soglia di fatturato pari a 5 milioni di euro rispetto ai 10 milioni inizialmente previsti dall’istituto bancario. Sarà la Banca del Mezzogiorno del Gruppo Mediocredito Centrale a valutare le aziende che ricadono in questa fascia di fatturato. “Riteniamo l’esito del confronto un primo passo importante per le nostre aziende” – asserisce il presidente di Aigi, ing. Fabio Greco.

“Ringraziamo in modo particolare il Gruppo Medio Credito Centrale per aver riconosciuto i crediti Adi non deteriorati e nell’aver riposto fiducia nelle misure varate dal Governo che puntano a risollevare le nostre aziende così duramente colpite dalle note vicende che hanno riguardato il siderurgico. Aziende che sono tuttora al fianco dei Commissari Straordinari e supportano il loro programma di rilancio dello stabilimento siderurgico”.