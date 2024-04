Convegno al Righi “Educare alla cooperazione si può. Sustain: scuole in azione”

L’ Associazione Sustain, per la cooperazione fra scuole”, ( www.associazionesustain.eu ), in collaborazione con la Rete di scuole per un futuro sostenibile, celebra a Taranto un convegno che ha come tema centrale quello della cooperazione internazionale allo sviluppo. Il convegno si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto A. Righi di Taranto il 12 aprile 2024.

L’iniziativa dal titolo Educare alla cooperazione si può. Sustain : scuole in azione! intende divulgare le attività e le finalità del progetto di cooperazione internazionale Sustain condotto da una rete di scuole medie superiori pugliesi attraverso partenariati con scuole del Burkina Faso.

Il congresso ha l’intento di coinvolgere altre scuole e soggetti interessati e consolidare i rapporti con scuole, istituzioni e associazioni burkinabè, nella prospettiva di animare una cittadinanza attiva sui temi dello sviluppo sostenibile, in particolare l’obiettivo 17 dell’Agenda 2030 “Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato per lo sviluppo sostenibile”.

Il programma, ancora in via di definizione, prevede la partecipazione e gli interventi della Dott.ssa Chiara Castellani, medico chirurgo operante in Congo dal 1990 e dell’Ing. Salvatore Attanasio, padre dell’Ambasciatore Luca Attanasio, trucidato in Congo nel febbraio del 2021. Entrambe queste figure rappresentano un modello di professionalità e umanità al servizio della

cooperazione internazionale allo sviluppo.

La speranza è che il loro esempio possa spronare i giovani delle scuole medie superiori

italiane a comprendere l’importanza e il valore della cooperazione internazionale e allo stesso tempo incoraggiare l’impegno degli studenti tarantini che collaborano in attività di cooperazione da oltre dieci anni con gli studenti burkinabe’ attraverso il progetto SUSTAIN, SUstainable Future STudent African Italian Network.

Di seguito il link di un video che illustra in sintesi l’attività dell’associazione: https://youtu.be/3sEmOg16OKo

e il link del sito web dell’Associazione: www.associazionesustain.eu

Di seguito una scheda degli importanti risultati raggiunti fin qui: