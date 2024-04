Donato un nuovo banco reception per l’oncologia del San Pio di Castellaneta

Si è svolta nel weekend la consegna simbolica di un nuovo banco da reception a servizio del reparto di oncologia dell’ospedale San Pio di Castellaneta. Si tratta di un dono acquistato grazie a una cena per raccolta fondi organizzata dall’agriturismo Le Grotte del Sileno, con la partecipazione attiva del top model Fabio Mancini.

La raccolta fondi ha visto la partecipazione attiva di tante persone della comunità locale di Castellaneta, unite dal desiderio di mettere in atto un’azione utile e migliorativa dell’ambiente di cura ospedaliero nel quale i pazienti oncologici si recano quotidianamente e trascorrono molto tempo per le terapie. Fabio Mancini, testimonial e promotore dell’iniziativa, si è detto “profondamente toccato dall’energia e dalla dedizione di coloro che hanno contribuito alla raccolta. È meraviglioso vedere come l’unione di persone comuni possa fare una differenza così significativa nella vita degli altri”.

Presenti alla cerimonia di consegna la direzione medica di presidio e della oncologia, con parole di ringraziamento nei confronti dei fautori dell’iniziativa.