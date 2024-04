Talsano – Avetrana: arriva l’autorizzazione definitiva dalla Regione Puglia

Una notizia di grande rilevanza per l’Amministrazione Melucci è arrivata ieri con l’autorizzazione definitiva, da parte della Regione Puglia, del progetto per la realizzazione della strada Regionale 8, la cosiddetta “Talsano – Avetrana”, presentata dalla Provincia di Taranto. Sotto la presidenza di Rinaldo Melucci, la “Regionale 8” vede la luce.

È infatti grazie all’azione incisiva dell’amministrazione Melucci che c’è stata una vera e propria accelerata della progettazione della strada che collegherà la borgata di Talsano ad Avetrana. Si tratta di un’arteria stradale che unirà il capoluogo con i Comuni della costa orientale dell’arco ionico. Un’opera di fondamentale importanza non solo per la mobilità, ma anche per lo sviluppo turistico ed economico di un’area della provincia.

La Regione Puglia, sulla scorta del parere favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale ha, infatti, nella giornata di ieri rilasciato alla Provincia di Taranto il provvedimento favorevole che ha definitivamente accertato l’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni ambientali impartite nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale rilasciato nel 2022. Lunedì, il presidente della Provincia e sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha previsto un incontro con i sindaci di Leporano, Faggiano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria e Avetrana al fine di coordinare e dare impulso alle amministrazioni comunali nell’ambito dei provvedimenti di competenza.

I prossimi passi sono: l’adozione delle varianti ai piani urbanistici da parte dei Comuni, l’avvio della procedura espropriativa e l’indizione della gara d’appalto dei lavori. “Accolgo con emozione la notizia dell’approvazione, da parte della Regione, del progetto su cui hanno lavorato con grande dedizione i nostri tecnici con la collaborazione di Asset Puglia (l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio).

Andremo avanti così, in maniera assidua, fino all’inizio dei lavori e per questo confido nella collaborazione dei sindaci interessati all’attraversamento dell’arteria” ha dichiarato il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, all’approvazione definitiva del progetto.