Servizio di raccolta dei rifiuti sulle strade provinciali, i risultati

La Provincia di Taranto e PISSTA, l’azienda di Pronto Intervento Sicurezza Stradale Tutela Ambientale, sono le vere protagoniste di un processo di salvaguardia di tutto il territorio ionico. Al centro del lavoro sinergico c’è la raccolta dei rifiuti sulle strade provinciali.

Il progetto ha avuto inizio con una mappatura, da parte di PISSTA, di tutte le criticità ambientali tramite il servizio di monitoraggio e sorveglianza stradale.

Da gennaio 2024 è partito il servizio di raccolta dei rifiuti raggiungendo in poco tempo numeri da record. 121.270 Kg È il totale dei rifiuti smaltiti tra indifferenziati, amianto, ingombranti, RAEE, pneumatici ed altro. Si tratta dell’equivalente di circa 20 campi da calcio. Il servizio è stato possibile realizzarlo grazie al personale specializzato e al parco mezzi di PISSTA (camion con gru, furgoni polifunzionali e veicoli adibiti alla viabilità).

Come detto si tratta di una collaborazione che nasce dal desiderio di tutelare il territorio dall’abbandono selvaggio dei rifiuti, un fenomeno in crescita e deleterio per una terra, come la Puglia, che tanto sta investendo sulla bellezza del suo paesaggio unico al mondo. È necessario sensibilizzare i cittadini agendo sui comportamenti individuali e collettivi, potenziando il senso di appartenenza al territorio e promuovendo la partecipazione attiva nella cura dei beni e degli spazi comuni.

I punti di vicinanza tra le due realtà (l’attenzione per il patrimonio ambientale e le soluzioni operative e innovative) hanno accompagnato il raggiungimento dell’intento collaborativo grazie al quale la Provincia di Taranto continuerà ad assicurare sul territorio ionico la puntualità dei servizi già resi, ulteriormente arricchiti dal valore di sicurezza apportato dalle specifiche competenze di PISSTA e dalla sinergia comune messa in campo.

Dichiarazioni del Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci

“Questo nuovo servizio a disposizione del territorio consentirà di intervenire su tutte le strade extraurbane. Mettiamo a disposizione della provincia di Taranto un metodo innovativo finalizzato alla tutela del nostro ecosistema.”.

Dichiarazioni del Presidente di PISSTA, Iano Santoro

“L’importante collaborazione istituzionale avviata con la Provincia di Taranto garantirà risultati straordinari anche per prevenire ogni forma di illegalità legata al ciclo dei rifiuti. Nei prossimi mesi presenteremo un innovativo protocollo di intelligence per individuare i responsabili degli abbandoni illegali di rifiuti”.

Dichiarazioni del Responsabile di PISSTA, Alessio Procida

“Ringrazio a nome dell’azienda il settore tecnico della Provincia, dirigenti e funzionari, per l’elevata professionalità e competenza quotidianamente dimostrate. Solo attraverso il lavoro di squadra si possono raggiungere risultati eccezionali. Durante le attivita è stato emozionante vedere la partecipazione dei cittadini nel fermarsi e ringraziare i nostri operatori per l’impegno messo in campo in azioni mirate alla salvaguardia di importanti beni comuni quali la sicurezza delle strade e la tutela dell’ambiente”