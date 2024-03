Settimana Santa, parcheggio gratuito nella Stazione Torpediniere

In occasione dei riti della Settimana Santa per tutti gli automobilisti è disponibile gratuitamente un ampio parcheggio nella Stazione Torpediniere della Marina Militare, un’area limitrofa al centro cittadino, con i seguenti orari: giovedì 28 marzo 2024 dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno seguente, venerdì 29 marzo dalle ore 15.00 alle ore 02.00 del giorno seguente e, infine, sabato 30 marzo dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno seguente.

Ricordiamo che l’accesso per la Stazione Torpediniere è ubicato alla fine della Rampa Leonardo da Vinci a cui si accede da Via Roma, in pratica la strada in discesa che porta alla banchina del Canale navigale dal lato del Borgo umbertino: nei suddetti orari Kyma Mobilità mette a disposizione un servizio gratuito di bus navetta che collega nei due sensi l’area parcheggio con l’ingresso dell’infrastruttura.

L’opportunità di usufruire gratuitamente di questa importante area di parcheggio è stata resa possibile dalla disponibilità del Comando Marittimo Sud della Marina Militare che ha accolto una richiesta del Comune di Taranto.