Variazioni parcheggi Kyma Mobilità per la Settimana Santa

In occasione del Pellegrinaggio ai Santi Sepolcri e delle due processioni della Settimana Santa, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo umbertino ricadenti nelle zone A e B, al fine di limitare i disagi nelle giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo i titolari di permesso per residenti zona A, zona B e zona C e gli abbonati per la zona A, la zona B, la zona C e la zona A+B (solo il 28 e il 29 marzo) possano parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B – C.

“Bus navetta” gratuiti di Kyma Mobilità

In occasione del Pellegrinaggio ai Santi Sepolcri e delle due processioni della Settimana Santa, i percorsi di alcune linee degli autobus di Kyma Mobilità subiranno variazioni a causa delle modifiche al traffico veicolare.

Giovedì 28 marzo per il pellegrinaggio ai Santi Sepolcri sarà interdetto il traffico sulla Via De Cesare, nel tratto via Anfiteatro/Corso Umberto, e pertanto le linee dirette al Porto Mercantile/Tamburi (3-14-21) giunte all’incrocio tra via Oberdan e via Crispi svolteranno a dx su via Crispi, percorrendola interamente fino a Corso Umberto da dove svolteranno a sx per raggiungere via Margherita e, quindi, il Ponte Girevole.

Sempre giovedì 28 marzo, per la Processione dell’Addolorata dalle ore 21.00 sarà interdetta la circolazione sul perimetro della Città Vecchia, pertanto tutti gli autobus nelle due direttrici saranno deviati sul Ponte Punta Penna.

Per la Processione dei Sacri Misteri dalle ore 8.00 di venerdì 29 marzo gli autobus delle Linee 3, 5, 14 e 21 in direzione Città Vecchia, giunti all’incrocio tra via Oberdan e via Crispi, svolteranno a destra su via Crispi per poi raggiungere Corso Umberto percorrendolo interamente, per poi svoltare a sinistra per raggiungere via Margherita e, quindi, attraversare il Ponte Girevole; la Linea 6 sarà invece soppressa.

Il dettaglio delle variazioni del percorso di tutte le linee è disponibile sul sito www.kymamobilita.it.

Anche quest’anno, per favorire la mobilità dei cittadini su diverse direttrici sarà attivato il servizio gratuito di “Bus navetta notturna” di Kyma Mobilità, in particolare dalle ore 21.00 di giovedì 28 marzo alle ore 4.30 di venerdì 29 marzo, e dalle ore 21.00 di venerdì 29 marzo alle ore 4.30 di sabato 30 marzo: circoleranno Bus Navetta da Park Cimino e dalla Salinella al Borgo umbertino, e dai Tamburi al Porto Mercantile.

Quest’anno, inoltre, Kyma Mobilità inaugura un nuovo servizio gratuito di “Bus Navetta” che con due bus collegherà Corso Italia con Via Di Palma, capolinea davanti il “Parco della Musica – BAC”, in particolare dalle ore 19.00 di giovedì 28 marzo alle ore 4.00 di venerdì 29 marzo, e dalle ore 17.00 di venerdì 29 marzo alle ore 4.00 di sabato 30 marzo.

Il dettaglio dei tragitti che percorreranno i Bus navetta con le fermate intermedie è disponibile sul sito www.kymamobilita.it.

«L’Amministrazione Melucci è nuovamente impegnata – ha dichiarato Michele Mazzariello, assessore comunale alle Società Partecipate – per rendere più agevole e comoda la partecipazione dei tarantini e dei turisti ai riti della nostra meravigliosa Settimana Santa: l’invito a tutti è quello di lasciare l’auto parcheggiata in periferia per poi spostarsi in città utilizzando i servizi gratuiti di bus navetta di Kyma Mobilità che quest’anno sono stati ulteriormente potenziati con un nuovo percorso Corso Italia – Via Di Palma Parco della Musica – BAC».