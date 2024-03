Settimana Santa Taranto, ieri le “gare”

Processioni Addolorata e Misteri: domenica delle Palme caratterizzata, come sempre, dalle tradizionali “gare” della Settimana Santa svoltesi nel Duomo di San Domenico e nella Concattedrale.

Cifra record per l’Addolorata (le cosiddette “sdanghe”), la statua che apre le processioni a mezzanotte del Giovedì Santo: 113 mila euro; la Troccola è stata aggiudicata per 35 mila euro, stessa cifra offerta per la Troccola che scandisce il ritmo del pellegrinaggio del Venerdì Santo.

Per ciò che riguarda gli altri simboli: Gesù Morto 30 mila euro, Addolorata 55.100,

Sacra Sindone 20 mila, Crocifisso 10 mila, La Cascata 10mila, Ecce Homo 22.500, La Colonna 30mila, Croce dei Misteri 13mila, Gonfalone 6.500.