L’Arcivescovo Ciro Miniero al SS. Annunziata per la celebrazione del precetto pasquale

Stamane S.E. Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto, ha celebrato la Santa Messa presso la cappella del Santissima Annunziata, in occasione del precetto pasquale.

La celebrazione, alla quale hanno partecipato operatori sanitari e degenti insieme alla direzione medica del presidio, è un segno di vicinanza da parte della diocesi di Taranto alla fragilità e alla sofferenza di chi necessita di cure, oltre che un supporto al personale sanitario che presta servizio presso l’ospedale.

“Celebro oggi qui la Santa Messa, in questo luogo particolare che è di sofferenza per chi vi si rivolge, ma anche luogo di speranza. Auguro a tutti voi di poter vivere questo tempo guardando sempre in avanti, cercando il bene con tutte le proprie energie, con l’aiuto dei medici e con il conforto proveniente dalla preghiera. Auguri di salute, di fraternità e di pace a tutti voi”: queste le parole del messaggio che S.E. Miniero ha voluto esprimere al Santissima Annunziata, ringraziando il personale sanitario per l’accoglienza e per l’operato svolto con dedizione ogni giorno.