Corso per accoglienza turistica, c’è l’appalto

La Direzione Cultura, Sport ed Eventi del Comune di Taranto, tramite un avviso pubblico, ha avviato la procedura di gara per individuare un esperto del settore a cui affidare un corso di formazione in ambito culturale. Iniziativa che rientra nell’attività dell’Amministrazione Melucci volta a favorire processi di rigenerazione sociale finalizzati, nel caso di specie, a garantire competenze utili a diffondere e far conoscere a chi visita la città la sua storia, le sue tradizioni, le sue produzioni artigianali ed il suo inestimabile patrimonio archeologico.

Il valore dell’appalto è pari ad euro 32.250,00 oltre IVA, e per poter partecipare alla selezione sarà necessario essere in possesso di requisiti specifici e tali da permettere la creazione di una figura che debba occuparsi dell’accoglienza e della promozione turistica territoriale.

Infatti, il corso punta a formare un soggetto, che abbia minimo 18 anni e la licenza media, in grado di saper fornire ai clienti informazioni che illustrino compiutamente i servizi attivi sul territorio, rilevare il loro grado di soddisfazione e, soprattutto, dare indicazioni su itinerari, luoghi da visitare, forme di intrattenimento e tutto ciò che può servire per accogliere al meglio i turisti.

La durata minima complessiva del corso sarà di 500 ore, di cui una parte (200 ore) dedicata alle lezioni in aula, mentre la restante sarà focalizzata su attività di stage ed attività pratiche/laboratoriali. Il somministratore del corso dovrà avvalersi sia di docenti in possesso di un titolo di studio (o di una documentata esperienza professionale) adeguato all’attività formativa in oggetto e con un’esperienza di insegnamento non inferiore ai cinque anni, sia di tutor, anch’essi in possesso di un titolo di studio adeguato all’attività e di una comprovata esperienza professionale (non inferiore a 3 anni) nel settore di riferimento.

Il corso si svilupperà in sette unità formative (fra cui lingua inglese per il turismo, storia e beni culturali della città di Taranto, tecniche di accoglienza turistica, comunicazione e marketing turistico) e dovrà essere erogato da aprile a novembre 2024.

Una volta formato, l’operatore potrà svolgere la propria attività presso Musei, presso attrattori culturali, presso Info-point, presso associazioni di categoria o consorzi di sviluppo turistico.

Per una sua consultazione al fine di acquisire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, l’avviso pubblico è reperibile sulla piattaforma telematica Me.PA-Consip raggiungibile al seguente URL: http://www.acquistinretepa.it.