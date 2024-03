“Stadio del Nuoto”, conclusa positivamente la Conferenza di Servizi

Ottenuti i pareri favorevoli per il progetto di fattibilità tecnica ed economica da tutti gli Enti coinvolti: entro la fine del prossimo mese di aprile le società e i professionisti incaricati consegneranno il progetto definitivo da porre, subito dopo, a base della gara lavori per l’appalto integrato, in modo da rendere l’impianto funzionale e fruibile entro la data stabilita dei Giochi del Mediterraneo.

L’opera, come già noto, consisterà nella realizzazione di due piscine, una coperta ed una scoperta, delle dimensioni rispettivamente di 50×21 mq. e 50x 25 mq, nell’area limitrofa all’ex compendio storico “Torre D’Ayala” in viale Virgilio: le nuove strutture potranno contare anche sulla sistemazione delle loro aree esterne, per complessivi €.36.900.000,00.

La tabella di marcia di questo impianto proseguirà con la sottoscrizione da parte del Sindaco Rinaldo Melucci, in qualità di responsabile dell’amministrazione procedente e beneficiaria, del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Al contempo, a breve ci sarà la consegna del campo di atletica “G. Valente”, per il quale, insieme ai progetti di PalaMazzola, campo “R. Paradiso” di Talsano e Villa Peripato, l’amministrazione ha già bandito le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e a giorni verrà nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche-economiche pervenute.

Inoltre, anche per il progetto del Centro Nautico è in dirittura d’arrivo la chiusura dei lavori per la Conferenza di Servizi, mentre per gli impianti Palaricciardi e stadio E. Iacovone, si è prossimi alla definizione delle scelte progettuali da adottare insieme alla struttura commissariale e a “Sport&Salute”.

“L’amministrazione comunale, grazie al lavoro sinergico tra direzioni, tecnici, Commissario e tutti gli Enti coinvolti, va avanti con successo ed efficacia, portando a casa risultati positivi su tutti gli impianti previsti per questa grande manifestazione di cui continuiamo a essere orgogliosi – le parole del Sindaco Rinaldo Melucci – questa è la risposta concreta, con il lavoro e con i fatti, che diamo ogni giorno a chi strumentalmente insinua che la macchina dei Giochi del Mediterraneo sia inceppata. Andiamo avanti, come sempre, per il bene della città.”