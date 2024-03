Sospensione dei lavori di scavo durante le festività pasquali

Le Festività pasquali, periodo sicuramente fra i più sentiti dalla comunità tarantina, si avvicinano e come ogni anno l’intera area urbana sarà meta di numerosi visitatori e turisti. Proprio allo scopo di consentire che non vi siano intralci alla mobilità dei tanti cittadini e di tutti coloro che decideranno di giungere nel capoluogo ionico per vivere i riti della Settimana Santa, la Direzione Lavori Pubblici-Infrastrutture del Comune di Taranto ha disposto la sospensione dei lavori di scavo su tutto il territorio comunale.

Il divieto di avviare o proseguire interventi di manomissione del suolo pubblico sarà in vigore da sabato 23 marzo a lunedì 1° aprile, ma non riguarderà le imprese impegnate nei rifacimenti stradali programmati dall’Ente civico e i tratti viari dove la mancata esecuzione dei lavori possa creare nocumento all’igiene pubblica, rischi alla pubblica incolumità ed interruzione di un pubblico servizio.

Le ditte interessate dall’avviso di sospensione degli scavi dovranno provvedere entro il 16 marzo a verificare che nelle vie del Borgo, della città vecchia e della borgata di Talsano in cui si svolgeranno i Sacri Riti siano stati effettuati a regola d’arte i necessari interventi di ripristino (provvisorio o definitivo) del manto stradale eventualmente manomesso.