Kyma Mobilità: ripristinato percorso serale Linea 15

Kyma Mobilità comunica il ripristino, da lunedì 11 marzo 2024, dell’ordinario percorso della Linea 15 in entrambe le direzioni.

Tale disposizione di ripristino avviene a seguito dell’interruzione, a partire dallo scorso maggio, del transito di questa linea in via Machiavelli, nella fascia oraria compresa tra le ore 17.10 e le ore 22.40: una decisione adottata per fronteggiare il ripetersi di atti vandalici a danno degli autobus in transito in quel tratto di strada.

La decisione di ripristinare il percorso originario anche nella fascia oraria serale è scaturita dalle istanze ricevute dall’Amministrazione Comunale relative ai disagi nella fruizione del servizio, nella suddetta fascia oraria, da parte dell’utenza di Lido Azzurro diretta al quartiere Tamburi.

Oggi, Kyma Mobilità auspica che le motivazioni che portarono a tale drastica, ma necessaria, disposizione volta a tutelare l’incolumità degli autisti, dei passeggeri a bordo e degli stessi mezzi aziendali, non si ripetano in futuro.