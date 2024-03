“Delfini e Neonati” dona cover, nidi e cuscini contenitivi per i piccoli pazienti dell’UTIN

La generosità è un filo continuo che avvolge le nostre strutture sanitarie e salda il legame tra il personale sanitario, i presidi, le associazioni del territorio e la comunità. In particolare, l’associazione “Delfini e Neonati A. De Cataldo ETS” ha donato all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Santissima Annunziata una serie di dispositivi che migliorano la care neonatale. La donazione comprende quattro cover copri-incubatrici, otto nidi contenitivi e undici cuscini posturali.

Nata nel 2014 per essere accanto ai bimbi nati pretermine e alle loro famiglie, l’associazione opera con la struttura ospedaliera per l’acquisto di beni medicali e non che possano migliorare la cura neonatale, e offre supporto e vicinanza alle famiglie non solo durante la degenza ma anche dopo le dimissioni. Tra gli obiettivi statutari vi è anche il sostegno alla formazione del personale sanitario, motivo per cui la presidente Beatrice Fasano, in occasione della donazione, ha consegnato anche alla pediatra Di Pierro la pergamena simbolica del master specialistico in cardiologia neonatale.

“Ringrazio l’associazione Delfini e Neonati che è sempre stata vicina a questa UTIN che ci affianca nei nostri progetti di implementazione e, con questa donazione, ci sta aiutando a migliorare la care neonatale – dichiara la direttrice UTIN Lucrezia De Cosmo, che sottolinea quanto la care neonatale sia la base di tutta l’assistenza neonatale dei bambini pretermine, soprattutto per lo sviluppo cerebrale. Le cover schermano la luce diretta che può essere dannosa per la retina dei neonati; i nidi contenitivi e i cuscini migliorano invece la postura dei bambini nell’incubatrice. “Sono accortezze fondamentali oggi per la gestione delle terapie intensive neonatali perché l’innovazione è andata avanti – prosegue la De Cosmo – Si è compreso che queste accortezze migliorano sia l’assistenza in terapia intensiva neonatale sia lo sviluppo cerebrale dei neonati che in TIN deve essere assolutamente protetto”.

“All’associazione Delfini e Neonati va il nostro ringraziamento più sentito – dichiara Gregorio Colacicco Asl Taranto – La nostra terapia intensiva neonatale è un luogo di cura e attenzioni la cui offerta sanitaria è di elevatissima qualità. Azioni solidali come queste ci aiutano a migliorare, implementare, offrire il meglio ai piccoli e alle loro famiglie, al passo con le innovazioni della ricerca”.