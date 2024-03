In via Ancona la nuova sede per alcuni uffici della direzione servizi sociali

Prosegue con nuove disposizioni il programma di riorganizzazione strutturale e funzionale riguardante le sedi istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Taranto.

A seguito degli indirizzi che hanno delineato la nuova macrostruttura dell’Ente e le relative macrofunzioni delle Direzioni ed in ossequio ai principi di prossimità, economicità ed efficienza, la Giunta ha deliberato il trasferimento di alcuni uffici della Direzione Servizi Sociali dalla sede di via Veneto n. 83 nell’immobile sito in via Ancona di proprietà dell’ASL e concesso, per fini istituzionali, dalla stessa Azienda al Comune in comodato d’uso per la durata di 30 anni.

La scelta adottata dall’Amministrazione Melucci, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Carlo Liuzzi, punta non solo a valorizzare gli immobili esistenti, senza dar corso a nuove costruzioni che andrebbero a ridimensionare gli spazi urbani, ma persegue anche l’obiettivo di procurare un indiscutibile vantaggio all’utenza considerata la vicinanza al Distretto Socio-Sanitario proprio di quella che sarà la nuova sede di determinati uffici della Direzione Servizi Sociali.

“Con questo provvedimento -ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci- stiamo dando continuità a quel processo di riorganizzazione e nuova collocazione di alcuni uffici che ha già preso il via la scorsa estate con il trasferimento della Direzione Cultura, Sport ed Eventi da Palazzo Pantaleo a Palazzo di Città; della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita da Palazzo di Città nell’immobile comunale di Vico Carducci n. 15; dell’Ufficio Risanamento Città Vecchia dalla sede di Vico Carducci al Palazzo D’Aquino. Si tratta di disposizioni che vanno incontro alle esigenze della cittadinanza, alla quale vengono garantite sedi più accessibili, funzionali e che mirano all’ottimizzazione delle risorse pubbliche.”