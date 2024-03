Controlli NAS, tre attività chiuse per un valore di oltre 400.000 euro

I Carabinieri del NAS di Taranto, nell’ambito di servizi finalizzati ad accertare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti di preparazione degli alimenti, nonché la manipolazione e preparazione degli stessi in attuazione delle prescritte procedure di sicurezza, hanno eseguito verifiche presso quattro attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di prodotti alimentari, ubicate nelle province di Taranto e Brindisi.

Nel corso delle verifiche sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre due quintali di alimenti vari, tra cui prodotti caseari, carnei, ittici e preparazioni gastronomiche, privi di etichettatura e di qualsiasi indicazione riferita alla rintracciabilità alimentare, oltre che riportanti in etichetta data di scadenza / T.M.C. scaduti di validità. In un caso, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di somministrazione, con provvedimento confermato dall’ASL Tarantina, poiché esercitata in un locale privo di registrazione sanitaria ed interessato da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. In due caseifici i militari hanno accertato l’attivazione abusiva in assenza di fornitura idrica e la mancata registrazione sanitaria, requisiti essenziali previsti dalla normativa comunitaria vigente, per cui l’Asl Brindisina ne ha disposto la chiusura immediata.

Per le violazioni correlate alle irregolarità rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative pari a 3.000 Euro, mentre il valore complessivo dei prodotti e degli alimenti sequestrati è stimato in circa 8.000 Euro.

I titolari delle attività sottoposte a controllo sono stati inoltre segnalati alle competenti Autorità Sanitaria ed Amministrativa.