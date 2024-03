PNRR, edilizia scolastica: proseguono i lavori presso l’I.T.I.S “A Pacinotti”

Proseguono in maniera ordinaria i lavori del cantiere aperto pochi mesi fa presso l’Istituto Tecnico – Tecnologico “A. Pacinotti” in Via Lago Trasimeno. Si tratta di un cantiere per le opere di efficientamento energetico, di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell’edificio.

Le operazioni in corso rientrano nei progetti della Provincia di Taranto finanziati nell’ambito del Pnrr per il “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” con un quadro economico destinato all’Istituto “A. Pacinotti” pari a € 4.260.000,00.

I lavori di manutenzione andranno avanti nel rispetto delle attività didattiche in accordo con i dirigenti scolastici per creare meno disagi possibili agli studenti ed al corpo docente e termineranno nei tempi previsti dal finanziamento del Pnrr. Oltre all’I.T.I.S. “A. Pacinotti” anche gli edifici dell’Istituto Tecnico – Economico “Pitagora”, del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino Da Feltre”, dell’Istituto Professionale “F.S. Cabrini”, degli Istituti scolastici “Aristosseno”, “Liside”, “Orazio Flacco” e “Mediterraneo” e dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Mondelli” saranno riqualificati grazie ai fondi del Pnrr.

I Comuni coinvolti nei progetti finanziati nel quadro della messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica sono Taranto, Massafra, Maruggio e Castellaneta.

“Taranto è stata tra i primi cento enti beneficiari delle risorse del Pnrr in Italia -ha dichiarato il presidente dell’Amministrazione provinciale, Rinaldo Melucci – questo è potuto avvenire grazie all’impegno di validi professionisti che hanno lavorato per una riqualificazione non solo della città, ma dell’intera provincia. L’Ente ringrazia i dirigenti scolastici per la collaborazione mettendo la sicurezza degli studenti, dei docenti e di tutto il personale al primo posto”.