Guardia di finanza Taranto: devoluti ai Vigili del fuoco oltre 24 mila litri di gasolio

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto, in attuazione di uno specifico provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica, ha consegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto oltre 24.000 litri di gasolio.

Il carburante era stato sottoposto a sequestro dalle Fiamme Gialle joniche, nel maggio del 2023, all’esito di un intervento condotto presso un autoparco del capoluogo a contrasto delle frodi alle accise.

Nella circostanza i finanzieri avevano rinvenuto, custoditi all’interno di alcuni depositi, consistenti quantitativi di carburante per autotrazione e per uso agricolo per i quali i detentori non avevano esibito adeguati titoli giustificativi.

Il gasolio oggetto di affidamento, come stabilito da una specifica norma del 2015, sarà utilizzato dai Vigili del Fuoco di Taranto per l’impiego nelle proprie attività istituzionali, consentendo anche di contenere in misura significativa i costi di gestione.

L’iniziativa in rassegna rappresenta il segno tangibile della sinergia tra le Istituzioni del territorio, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione della Pubblica Amministrazione.