Docente aggredito a Crispiano, Galante: “Dobbiamo agire a livello regionale”

Nota del capogruppo del M5S Marco Galante.

“Voglio esprimere la nostra solidarietà al docente dell’istituto alberghiero ‘Elsa Morante’ di Crispiano, aggredito da uno studente davanti alla scuola.

“Non posso che essere d’accordo con il sindaco Lopomo nel condannare fermamente questo atto di violenza. Solo un mese fa ci trovavamo a commentare un episodio simile, con l’aggressione al preside di un istituto tarantino da parte dei genitori di uno studente. Una situazione divenuta inaccettabile, più volte denunciata anche dai sindacati di categoria, di cui è necessario occuparci per quanto di competenza della Regione.

Torno a chiedere l’audizione dei rappresentanti sindacali e dell’Ufficio Scolastico regionale, nella commissione per il contrasto della criminalità organizzata.

“I lavoratori della scuola non devono sentirsi soli, dobbiamo agire sulla prevenzione per valorizzare una figura fondamentale come quella degli insegnanti e rendere un servizio alla comunità.”