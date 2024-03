SOGET e DOGRE: attivati altri due sportelli informativi per i cittadini di Taranto

Le società SOGET e DOGRE, che operano nel settore dell’accertamento e della riscossione dei tributi dovuti al Comune di Taranto, hanno annunciato l’apertura di altri due sportelli informativi che risultano essere operativi già dalla giornata odierna, giovedì 29 febbraio.

Si tratta delle postazioni decentrate presso le sedi circoscrizionali di Talsano e Tamburi. La prima sarà a disposizione dell’utenza il giovedì, mentre la seconda il lunedì, con orario di servizio che va dalle 08.30 alle 12.00.

Le nuove sedi vanno ad aggiungersi a quelle, già attivate, presenti in Via Fiume e via Anfiteatro, a cui i contribuenti possono rivolgersi, rispettivamente, nei giorni di martedì e mercoledì, con apertura dello sportello sempre dalle ore 08.30 alle 12.00.

L’obiettivo di questa iniziativa è di offrire ai cittadini un servizio più efficiente e vicino alle loro esigenze, facilitando la comunicazione e la risoluzione delle problematiche legate al pagamento delle imposte comunali. In tal modo, le società SOGET e DOGRE, in collaborazione con il Comune di Taranto, hanno inteso rafforzare il rapporto di fiducia e trasparenza con i cittadini, contribuendo a fornire informazioni, assistenza e consulenza ai contribuenti.