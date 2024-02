Foibe: il 27 febbraio a Taranto il treno del ricordo

Si svolgerà martedì 27 febbraio, alle 11.00, presso il binario 1 della stazione di Taranto il “Treno del Ricordo 2024”, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il Treno del Ricordo è un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli.

Il programma della cerimonia prevede il saluto delle Autorità e la visita ai vagoni del treno storico.

Il progetto del Treno del Ricordo nasce da una risoluzione della Commissione Cultura della Camera dei deputati votata all’unanimità ed è realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio, da Ferrovie dello Stato e Fondazione FS Italiane, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Difesa, Rai Teche, Rai Cultura, Rai Storia, Archivio LUCE e Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata.

Si informa che l’orario di visita al Treno è dalle ore 9 alle ore 19 (ultimo ingresso 18:30), con una pausa dalle 10.30 alle 12.30 per lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione.

La visita, gratuita, ha la durata di circa 20 minuti e viene effettuata in gruppi di 25 persone con accesso scaglionato ogni 10-15 minuti.