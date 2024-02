La Provincia accoglie i primi neoassunti

Cento assunzioni in tre anni per un’Istituzione che punta ad assumere un ruolo sempre più significativo per la collettività. Fra alcuni giorni la Provincia di Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, potrà contare finalmente su una pianta organica più ampia in grado di rendere maggiormente efficiente la macchina amministrativa.

Si tratta di un passaggio importante, che lo stesso Ente ha inteso celebrare con una partecipata cerimonia svoltasi nel Salone di Rappresentanza a Palazzo del Governo alla presenza di tutti coloro che andranno a far parte di quella che è una grande famiglia e di tutti gli altri dipendenti che già svolgono la propria attività al servizio dell’Ente.

A formulare il benvenuto e a far firmare il contratto ai primi 37 neoassunti sono stati il dirigente del Settore Economico-Finanziario e Personale, dott. Roberto Carucci, il quale ha rimarcato l’importanza del momento alla luce del fatto che da 14 anni non si procedeva ad un’implementazione del personale così decisa, ed il presidente dell’Amministrazione provinciale, Melucci, che durante il suo intervento ha posto in risalto “come questo evento rappresenti un momento estremamente significativo per la comunità ionica, poiché segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo, collaborazione e rilancio di un’Istituzione che lo scorso settembre ha compiuto i suoi cento anni di attività.”

Durante la cerimonia, il presidente Melucci ha accolto i nuovi dipendenti sottolineando l’importanza ed il prestigio del ruolo che andranno a ricoprire nell’Ente mettendosi al servizio dei cittadini. “Non dovrete considerare questa opportunità come un punto di arrivo. Anzi, è proprio oggi che inizia la vostra sfida, proprio oggi dovrete cominciare a mettervi in gioco dando il meglio di voi stessi.

Dovrete alimentare e conservare questa fiamma che dovrà spingervi a fare sempre di più, a studiare, a formarvi, a crescere, ad acquisire nuove competenze. L’Ente provinciale si impegna a fornire a tutti voi, anche e soprattutto grazie al contributo di chi già vi lavora, un ambiente inclusivo e stimolante, promuovendo la crescita professionale e la realizzazione personale. Non fate spegnere mai quella fiamma, soprattutto per voi perché quella fiamma vi consentirà di crescere e di partecipare a quel percorso di cambiamento del territorio che si si stagliando dinanzi a noi.

Vi invito, quindi a mettere in pratica la vostra creatività, la vostra innovazione e il vostro spirito di squadra mentre siete al servizio di un’intera provincia.”

L’incontro ha visto la partecipazione di tutto il personale dipendente già in servizio, il segretario generale, i dirigenti dei vari settori dell’Ente e del consigliere provinciale Roberto Puglia, che hanno augurato ai neoassunti, che entreranno in servizio dal prossimo 1° marzo, un futuro ricco di soddisfazioni.