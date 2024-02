Blue economy, futuro sostenibile, tutela e valorizzazione delle coste: se ne discute a Taranto

La Fiera del Mare, momento di incontro per gli operatori della blue economy, settore vitale per il territorio ionico, vivrà sabato mattina il suo primo importante appuntamento con un convegno che, grazie all’intervento di qualificatissimi relatori, si occuperà della promozione, della tutela e della valorizzazione dei siti e delle attività di interesse storico, artistico, archeologico, letterario e strumentale lungo le coste pugliesi.

L’appuntamento è alle ore 09.30 nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo. Sarà in questa prestigiosa sede del centro cittadino che si prenderanno in esame quelle opportunità di crescita economica e culturale in grado di contribuire alla trasformazione di Taranto in una città moderna, europea e sostenibile nel cuore del Mediterraneo.

Il Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Capitaneria di Porto e la Marina Militare con il Comando Interregionale Marittimo Sud hanno lavorato in perfetta sinergia per organizzare questo importante tavolo di discussione che ha come obiettivo quello di tracciare le linee e pianificare le azioni necessarie per la conservazione e la promozione del nostro patrimonio marittimo.

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che porterà ai presenti i saluti istituzionali insieme all’ammiraglio di Divisione e comandante interregionale Marittimo Sud, Flavio Biaggi, sottolinea l’importanza di questo evento: “La Fiera del Mare è un appuntamento iconico per la nostra città. Ci permette di rinnovare la connessione con i nostri mari e di promuovere le migliori pratiche legate alla blue economy, fondamentali per il futuro sostenibile della comunità ionica. Il tavolo di discussione sarà un significativo prologo in vista della Prima Giornata Regionale delle Coste, che si terrà sempre nella nostra città il 10 aprile”.