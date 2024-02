Nuova nomina per la consigliera Patrizia Mignolo

Si occuperà di Servizi di Prossimità e Sviluppo della Sostenibilità Sociale

“Ringrazio il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci per avermi conferito la nomina in oggetto per il mio impegno diretto volto alla risoluzione delle diverse istanze che quotidianamente i cittadini mi evidenziano.

Da sempre ritengo che per la Buona Politica la Priorità siano le Persone e non le Poltrone.

In un momento cruciale per la nostra città, è essenziale ricordare che dietro ogni decisione politica non bisogna dimenticare che esistono le persone e le loro reali esigenze.

La Buona Politica non si limita a occupare poltrone, ma si impegna attivamente all’ascolto e si rende parte attiva nella risoluzione concreta di eventuali problematiche che si possono presentare nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Abbiamo il dovere di dare voce a coloro che spesso sono lasciati ai margini della società, in particolare vanno accessi i riflettori dell’ascolto verso i giovani che si trovano in strada senza prospettive future.

È fondamentale che essi credano in una politica attiva che lavori per il loro benessere, piuttosto che in disputa sterili e conflittualità che non portano alcun beneficio.

Per questo motivo ho progettato delle idee sulle quali insieme all’amministrazione Melucci lavoreremo prossimamente.

Una di queste vede la creazione di una “Rete di comunità nei quartieri” che vede il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni in iniziative di democrazia partecipativa per promuovere un dialogo costruttivo e un coinvolgimento diretto nella vita della comunità locale.

È mio interesse realizzare “Centri di Aggregazione Giovani (CAG)” individuati come creazione di spazi accoglienti e opportunità di aggregazione per bambini, adolescenti e giovani, finalizzati a garantire il loro benessere psico-sociale e offrire occasioni di sviluppo personale e professionale.

Discuterò della Promozione delle Buone Pratiche per il Benessere Comune che prevede l’utilizzo responsabile e sostenibile dei beni comuni al fine di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e favorire un equo accesso alle risorse disponibili.

Un altro tema che ho avuto sempre a cuore è lo Sviluppo Sostenibile e Inclusivo ossia l’impegno per una crescita economica che riduca le disuguaglianze, promuova l’emancipazione e le pari opportunità per tutti, garantendo un futuro sostenibile e inclusivo per le generazioni presenti e futuro.

Infine ritengo che la Buona Politica sia quella che pone al centro le persone e le loro necessità, lavorando con determinazione e cuore per costruire una società più equa, solidale e inclusiva.

Ringrazio i consiglieri che mi hanno seguito nell’operato di Presidente della Commissione Servizi, ma ritengo che sia più utile l’ascolto diretto dei cittadini ed il mio significativo impegno alla risoluzione delle diverse istanze, che potrò affrontare meglio con la delega consigliare conferitami per i servizi di prossimità e sviluppo della sostenibilità sociale.”

Patrizia Mignolo, Consigliere Comunale Taranto – Delega Servizi di Prossimità e Sviluppo della Sostenibilità Sociale.