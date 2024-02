Eroe o vigliacco? L’intervista a Luigi Abbate stasera su Jotv

Appuntamento questa sera alle 21.00, in diretta su Jotv.it e le pagine social del canale, con l’intervista al consigliere comunale di Taranto Luigi Abbate, che risponderà in studio alle domande di Angelo Candelli, sulla sua scelta di non firmare insieme ad altri consiglieri comunali il documento redatto dal notaio per sfiduciare il sindaco Melucci.

L’interrogativo è: Abbate ha salvato il sindaco Melucci o ha semplicemente cercato di proteggere se stesso? È stato un gesto di autentica convinzione o un calcolo politico astuto? Ha agito per il bene della città o per il proprio tornaconto?

Sarà possibile intervenire in diretta.