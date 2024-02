Chiesa del Carmine, avvio della Via Crucis

Domenica prossima 18 febbraio 2024 alle ore 18,30 nella Chiesa del Carmine, dopo la Santa Messa delle 17,30 si svolgerà la prima delle Via Crucis, con le meditazioni delle quattordici stazioni della Passione di Gesù, affidate a Mons. Marco Gerardo, Parroco e padre spirituale dell’Arciconfraternita.

Il coro, diretto dalla Professoressa Anna D’Andria con all’organo Francesco Marangi, accompagnerà la funzione penitenziale con i canti che nel 1893 Padre Serafino Marinosci creò sui testi del Metastasio, eseguiti sin dai tempi della costituzione dal pio sodalizio, custode della religiosità e della tradizione dei solenni Riti della Settimana Santa.

La Via Crucis, si svolgerà tutte le domeniche di Quaresima nella Chiesa del Carmine sino al 10 marzo prossimo, mentre la quinta e ultima del 17 marzo in forma solenne con l’Adorazione alla Croce sarà celebrata in piazza Carmine con i Confratelli, a piedi nudi e che vestiranno il tradizionale abito di rito, e le Consorelle che indosseranno lo scapolare.