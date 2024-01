Presentata la quinta edizione del Premio Giorgio Di Ponzio

La premiazione si terrà il prossimo 25 Febbraio presso il del Teatro Orfeo di Taranto. Special Guest Valentina Persia

E’ stato ufficialmente presentata nel corso della mattinata di giovedì 25 Gennaio presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto, la quinta edizione del Premio Giorgio Di Ponzio – Diffusori di bellezza. L’evento, organizzato dall’associazione Giorgio Forever, in collaborazione con Giustizia per Taranto, è stato illustrato da Mino Palmisano della stessa associazione e Adriano e Luciano Di Giorgio del Teatro Orfeo e Angelo Di Ponzio, padre del piccolo Giorgio.

La quinta edizione del Premio Giorgio Di Ponzio – Diffusori di bellezza, che giunge a sei anni di distanza dalla scomparsa del piccolo Giorgio, si terrà il prossimo 25 febbraio presso il del teatro Orfeo di Taranto. Ospite speciale della serata l’attrice comica Valentina Persia.

Nel corso della serata, saranno premiati in base alle segnalazioni che giungeranno via mail a partire dalla data del 26 Gennaio 2023, sino al prossimo 15 Febbraio, coloro che attraverso le loro storie hanno regalato emozioni di notevole importanza sociale. Il premio è aperto a tutti, dal cittadino comune all’imprenditore che attraverso la sua attività ha compiuto un gesto di particolare rilevanza comune.

Per votare, basta scrivere una mail al seguente indirizzo:

giorgiofoverever@virgilio.it

Queste le dichiarazioni di Angelo Di Ponzio:

“Siamo felici di essere qui, riceviamo sempre storie che ci fanno commuovere. Tutto il percorso dalla mail, alla consegna del premio è toccante. Molte persone sentono di non meritare il premio, perché non pensano di aver compiuto un atto che noi definiamo “bello”. Il loro gesto è del tutto naturale. Proseguiremo con questo premio con determinazione, proprio perché segue quelle che erano le azioni di Giorgio.”

A seguire le parole di Adriano Di Giorgio:

“Sono onorato di partecipare a questo evento perché nasce dalle gesta di un giovane. Dai giovani deve ripartire questa città. Bisogna fare qualcosa per dare risalto ai ragazzi. E’ bello che questo sia un premio che nasce dalla gente. Saranno premiati coloro che compiano dei gesti di valore senza essere pubblicizzati. Sono felice di affiancare Angelo, con lui siamo amici dai tempi della scuola.”