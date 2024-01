Csv Taranto: “In Coro” contro le povertà!

Torna la Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la principale iniziativa di promozione del volontariato del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto ETS.

Annunciando l’evento il Presidente del CSV Taranto, Francesco Riondino, ha spiegato che «il claim di questa diciassettesima edizione, che rivolge la sua attenzione alle diverse forme di povertà, è “In Coro. Il benessere della comunità è responsabilità collettiva”, un invito alla partecipazione attiva rivolto all’intera comunità».

La manifestazione si svilupperà in cinque giornate, dal 26 al 30 gennaio, offrendo così un programma ancora più ampio di iniziative curate dal Terzo settore locale.

Tranne che per l’evento finale in programma al Teatro Fusco, epicentro della rassegna sarà ancora la sede del Dipartimento Jonico in SGE dell’Università degli Studi di Bari, in Via Duomo in Città Vecchia.

Qui la Rassegna inizia venerdì 26 gennaio con la giornata inaugurale che si svilupperà in due momenti: la mattina, dopo l’inaugurazione alle ore 9.00, l’agenzia “Comunitazione” condurrà “IN CORO – Dar voce alle idee e alle emozioni”, un laboratorio partecipato rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di Taranto e provincia.

La giornata proseguirà nel pomeriggio, alle ore 17.30, con “Benessere della comunità. Lavorare insieme per abbattere le disuguaglianze”, una conversazione facilitata da Piero D’Argento, esperto di politiche sociali; l’evento, per cui è previsto l’interpretariato LIS, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del Csv Taranto.

L’incontro sarà aperto dai saluti di S.E. Rev. Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto, Giovanni Di Mauro, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Rinaldo Melucci, Presidente Provincia e Sindaco di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, Direttore generale Asl Taranto, e Francesco Riondino, Presidente Csv Taranto Ets.

A seguito interverranno Loredana Capone, Presidente Consiglio Regionale Puglia, Paolo Pardolesi, Direttore Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo – Djsge Uniba, Chiara Tommasini, Presidente nazionale CSVnet, e referenti di Ets locali, e Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia politica e direttore del Master MESCI Università di Roma Tor Vergata, Fondatore di Next e Gioosto e consigliere del Ministero delle Finanze in materia di green bonds nonché presidente del Comitato Etico di Etica sgr.

Il benessere della comunità al centro di questo importante dibattito che, tra l’altro, consentirà di ascoltare dalla viva voce di Leonardo Becchetti, autore di quasi 500 pubblicazioni, alcune anticipazioni del suo prossimo volume: “Guarire la Democrazia: per un nuovo paradigma politico ed economico” edito per Minimum Fax.

Sempre nella sede universitaria in Via Duomo, da sabato 27 a martedì 30 gennaio si svilupperà un articolato programma di attività rivolte non solo alle scuole, ma anche a tutti i cittadini e le cittadine (programma su www.csvtaranto.it e pagina Facebook) curate da oltre trenta Enti del terzo settore del territorio.

La XVII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà si chiuderà presso il Teatro Fusco, alle ore 19.45 di martedì 30 gennaio con ingresso gratuito, con il reading musicale “Le parole al loro posto” di e con Daniela Morozzi e con le musiche originali di Giuseppe Scarpato: lo spettacolo è stato ideato partendo da una rilettura poetica del “Manifesto per fare bene insieme” e, attraverso musica e parole, tenta di riflettere sul significato profondo di essere comunità in questo tempo fragile, dando voce a chi ogni giorno decide di dedicare tempo, energia e idee là dove serve e solo perché serve, consapevole che la nostra storia in fondo non è altro che un luogo di incontri.

Sul palco l’autrice e attrice impegnata nel sociale Daniela Morozzi, nota al grande pubblico per la fiction “Scuola di Polizia 2” e per numerosi film tra i quali “Ovosodo”, “Baci e Abbracci”, “Basta Poco” e “I primi della lista”, accompagnata dal musicista Giuseppe Scarpato.

La XVII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà gode del patrocinio della Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con atto n. 643 del 15/01/2024, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, dell’ASL Taranto e dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” e della piena collaborazione del Dipartimento Jonico in Studi Giuridici ed Economici del Mediterraneo della stessa Università.