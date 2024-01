Assemblea al Circolo PD di Talsano per i lavoratori ex TCT del Porto di Taranto

“Ieri sera, affollata assemblea al Circolo PD Talsano per i 330lavoratori ex TCT del Porto di Taranto, con l’On. Ubaldo Pagano, i rappresentanti sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL e una delegazione di lavoratori, presenti anche il Presidente del PD, Massimo Serio e il Consigliere Provinciale Aurelio Marangella.

Oggi pomeriggio intanto ci sarà una riunione organizzata dalla Regione Puglia, a Bari, della Task Force Regionale per l’Occupazione diretta da Leo Caroli, anche su richiesta del Presidente Michele Emiliano che segue con particolare attenzione il problema.

Dalla riunione odierna, a Bari, usciranno certamente novità importanti per la platea dei lavoratori.

Intanto lavoriamo con i nostri parlamentari per una proroga più lunga dell’attuale che scade il 31 Marzo per consentire ai 330 ex dipendenti della TCT di poter ritrovare un’occupazione nell’ambito portuale anche per mezzo delle iniziative imprenditoriali in corso, nell’area portuale di Taranto, grazie alla ZES (zona economica speciale).

Abbiamo a cuore, come PD, le sorti di questi lavoratori che non lasceremo soli, come già fatto in passato con iniziative parlamentari e presenze alle manifestazioni.

Ringrazio i dirigenti del circolo del Partito Democratico di Talsano per la grande capacità organizzativa, con iniziative politiche concrete e attuali, sempre sul pezzo… Bravi!”

Lo scrive Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.