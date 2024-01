Nota dell’Asl di Taranto:

“Si rende noto che a causa di un disservizio indipendente dall’Azienda, il sistema informativo NCUP (Nuovo Centro Unico di Prenotazione) presenta rallentamenti operativi. Il fornitore tecnologico, allertato dal Sistema Informativo Aziendale, sta lavorando per risolvere il problema. La tempistica per la risoluzione dell’anomalia non è al momento conosciuta.

L’ASL Taranto si scusa per il disagio causato ai cittadini”.