Da Apulia Film Commission 5 mln di euro per le pmi del settore cinematografico pugliese

“L’imponente lavoro messo in campo in questo anni dalla regione Puglia, per le politiche culturali, continua”, scrive Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto. “In questi ultimi vent’anni la nostra regione è stata protagonista , prima con le Giunte Vendola e poi con quelle di Emiliano, con politiche attive e sociali sostenute con adeguate risorse, per fare della Puglia, un laboratorio artistico,

valorizzando la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del patrimonio storico, artistico e paesaggistico in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra attrattori culturali e paesaggistici e opere cinematografiche.

Per continuare a lavorare seguendo questo filone, la regione Puglia avvia “Apulia Film Fund 2024” un Avviso del Settore cinematografico, con risorse pari a 5 milioni di euro a valere su Azione 1.9 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, finalizzato a sostenere la fase di produzione di opere o serie di opere audiovisive.

Le tipologie di progetti agevolabili sono le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto indicate, realizzate in tutto o in parte in Puglia, ovvero:

*categoria A:* lungometraggi di finzione con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico;

*categoria B* : opere di finzione singole e seriali televisive e web con una durata complessiva minima di 90 minuti, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD;

*categoria C:* documentari creativi con una durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico; documentari creativi, in una o più parti, non principalmente destinati allo sfruttamento cinematografico;

*categoria D:* lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti; opere seriali di animazione con una durata minima di 24 minuti;

*categoria E:* cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti; cortometraggi musicali (videoclip); cortometraggi di animazione con una durata minima di 5 minuti.

Come Regione Puglia intendiamo sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane ed europee che producono in Puglia, al fine di valorizzare le location territoriali, le competenze dei lavoratori e dei fornitori dell’industria cinematografica pugliese.

L’importo cui verranno sostenuto i progetti delle categorie sopra elencate, saranno così ripartiti :.

-Categoria A: minimo 80.000 euro – massimo 320.000 euro

-Categoria B: minimo 250.000 euro – massimo 450.000 euro

-Categoria C: minimo 40.000 euro – massimo 120.000 euro

-Categoria D: minimo 300.000 euro – massimo 500.000 euro

-Categoria E: minimo 10.000 euro – massimo 40.000 euro.

Si possono inoltrare le domande dalle ore 09.00 del 29/01/2024 alle ore 12.00 del 28/02/2024

Sono considerate ammissibili a finanziamento, nei limiti della dotazione finanziaria dell’Avviso, le domande che in sede di valutazione tecnica raggiungono un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100 punti totali.

In caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da più proposte, sarà data prevalenza alla proposta progettuale presentata prima in ordine cronologico, in termini di data e ora di ricezione da parte della Fondazione Apulia Film Commission.”

Per informazioni contattare:

Responsabile del procedimento – Cristina Piscitelli

Mail – apuliafilmfund@apuliafilmcommission.it

Pec – funding@pec.apuliafilmcommission.it

Per approfondimenti: https://www.apuliafilmcommission.it/fondi/apulia-film-fund/