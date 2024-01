Revoca della nomina a Direttore Generale

“Il Sindaco, preso atto della recente vicenda giudiziaria che ha interessato l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, ha ritenuto di dover revocare, in data odierna, la nomina a Direttore Generale del Comune di Taranto del Dott. Carmine Pisano e questo per consentirgli la gestione, in tutta serenità, della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

La revoca – cosi come specificato nel relativo provvedimento – non ha carattere assolutamente sanzionatorio, quanto piuttosto è stata ritenuta concordemente opportuna nell’interesse delle parti coinvolte ed a tutela dell’immagine di imparzialità dell’Amministrazione.

Nel dare atto dell’ottimo lavoro fin qui svolto dal Dott. Pisano anche nella sua veste di Direttore Generale, il Sindaco si è detto fiducioso sul prezioso lavoro che la Magistratura andrà a svolgere per fare la dovuta chiarezza sull’intera vicenda giudiziaria.”

Nota di Palazzo di Città.