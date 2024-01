Ospedale San Cataldo, Amati: “Fine lavori il 30 giugno 2024, attivazione luglio 2025”

Dichiarazione del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Prosegue secondo programma la costruzione del nuovo ospedale di Taranto. Confermato il fine lavori per il 30.6.2024 e l’avvio dell’attività sanitaria entro luglio 2025.

Allo stato sono stati emessi 40 stati di avanzamento lavori, per una produzione di circa l’89%. Risulta iscritta una sola riserva da parte dell’impresa appaltatrice, non ancora quantificata.

Con riferimento agli arredi e alle attrezzature, sono state aggiudicate 5 gare, 3 delle quali contrattualizzate e con ordini di fornitura già emessi. Le 2 gare non ancora contrattualizzate sono in fase di valutazione dei requisiti.

Su altre 3 gare, invece, 2 sono in fase di valutazione dei requisiti e 1 non ancora pubblicata per le più opportune valutazioni sull’acquisizione dei beni a mezzo Consip.

Su 11 altre gare minori, invece, per un valore complessivo di euro 54milioni, solo 6 sono state aggiudicate, mentre le restanti 5, alcune suddivise in sotto lotti, sono nelle più varie fasi del procedimento”.