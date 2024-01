Allarme inquinamento a Taranto: Polveri sottili e benzene in aumento nel quartiere Tamburi

I dati della centralina ARPA rivelano un peggioramento dell’inquinamento nel 2023 a Taranto

Taranto è alle prese con un aumento dell’inquinamento nel quartiere Tamburi, con un allarme riguardante le polveri sottili e il benzene. I dati rilasciati dalla centralina ARPA situata in via Orsini descrivono un deterioramento della situazione nel corso del 2023. L’anno appena trascorso si è rivelato peggiore del 2022, che a sua volta aveva evidenziato un peggioramento rispetto al 2021.

Ci si chiede come sia possibile che nonostante l’ILVA avesse adottato le cosiddette “migliori tecnologie disponibili” con l’AIA, l’inquinamento continui ad aumentare. La situazione rappresenta una fonte di preoccupazione per la salute dei cittadini e solleva interrogativi sulle effettive misure adottate per contrastare l’inquinamento industriale.

È necessario affrontare seriamente il problema e trovare soluzioni efficaci per garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei residenti. La questione dell’inquinamento a Taranto richiede un’azione decisa e un impegno concreto da parte delle autorità competenti per affrontare questa emergenza ambientale.